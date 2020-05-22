Нацбанк: В Украине существенно выросли объемы безналичных операций

В первом квартале 2020 года количество операций с использованием платежных карт выросло на 24,5%, а сумма операций – на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка.

Наибольшее количество операций с использованием карт приходится на расчеты в торговых сетях – 50,3% Фото: depositphotos.com

В Украине существенно выросли объемы безналичных операций. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Украинцы уверенно отдают предпочтение безналичным операциям с использованием платежных карт, в основном благодаря расширению бесконтактной платежной инфраструктуры и изменениям в платежных привычках. В то же время в первом квартале этого года дополнительным фактором, способствовавшим отказу населения от наличных, было распространение пандемии коронавируса и связанная с этим активная кампания Национального банка и банков в поддержку онлайн-операций", – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года были проведены 1,3853 млрд операций (безналичных и с получением наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками. Общая сумма проведенных операций – 920,5 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество операций с использованием платежных карт выросло на 24,5%, а сумма операций – на 15,6%.

Как подчеркнули в НБУ, наибольшее количество операций с использованием карт приходится на расчеты в торговых сетях – 50,3%. По сумме преобладают переводы с карты на карту – 41,3% (средний чек одной такой операции составил 1505 грн).