3 июня НБУ введет в обращение монеты номиналом 10 грн

На первом этапе Национальный банк Украины планирует ввести в обращение более пяти миллионов 10-гривневых монет.

Гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 10 грн на оборотные монеты этого номинала Фото: НБУ / Flickr

3 июня 2020 года Нацбанк Украины введет в обращение монеты номиналом 10 грн, они постепенно заменят соответствующие банкноты, сообщили в НБУ.

Монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети, осуществлять операции в банках.

На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями НБУ в регионах.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 грн на оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами", – уточнили в НБУ.

Новая оборотная монета номиналом 10 грн изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Монета по размерам существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 грн.

На реверсе монеты изображен гетман Иван Мазепа, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.