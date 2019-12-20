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НБУ ввел в обращение монету 5 грн и обновленную банкноту 50 грн

Банкноты номиналом 5 и 50 гривен предыдущих лет выпуска в результате естественного износа будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами, отметили в Нацбанке Украины.

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НБУ планирует постепенно сократить банкнотно-монетный ряд до 12 позиций
НБУ планирует постепенно сократить банкнотно-монетный ряд до 12 позиций
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

20 декабря Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн, а также монету номиналом 5 грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Это – часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, которое содержит более надежные и защищенные от подделок банкноты, а также обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства", – отметили в пресс-службе.

Банкноты номиналом 5 и 50 гривен предыдущих лет выпуска постепенно – в результате естественного износа – будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами. Со временем количество обновленных банкнот и монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики, добавили в НБУ.

В 2020 году Нацбанк планирует ввести в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн и монету 10 грн. Постепенно банкнотно-монетный ряд сократят до 12 позиций: монеты 10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн, а также банкноты 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн, 500 грн и 1000 грн. 

Банкноту номиналом 1000 грн ввели в обращение 25 октября.

Теги: Украина, гривна, НБУ, Нацбанк, банкноты, монеты
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