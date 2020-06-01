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Финансист Любович о новой инструкции НБУ: Иметь деньги в Украине становится подозрительно

Критерии рисковости для украинцев, которые проводят операции, кроме получения заработной платы и оплаты коммунальных платежей, не дают шанса быть вне подозрений, считает директор "Омега-Профит" Евгений Любович.

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Финансист Любович о новой инструкции НБУ: Иметь деньги в Украине становится подозрительно / ГОРДОН

Фото: НБУ / Flickr

Новый порядок проведения финансового мониторинга дает возможность "по желанию или под заказ загнобить любой банк", написал в Facebook 29 мая директор финансово-консалтингового центра "Омега-Профит" Евгений Любович.

"Критерии рисковости операций для физических лиц, если они проводят какие-либо операции, кроме получения заработной платы и оплаты коммунальных платежей, не дают шанса быть вне подозрений. Критерии рисковости операций для юридических лиц приведут к существенному росту затрат на администрирование, массовому блокированию операции и закрытию счетов. Иметь деньги в Украине, как метко заметил один мой коллега, становится подозрительно, почти противозаконно", – отметил эксперт. 

https://www.facebook.com/Lubovich2012/posts/1864800180319807

Согласно новым требованиям НБУ, сотрудники банка должны приходить с визитами на производство, в офисы и торговые точки клиентов, чтоб убедиться, ведут ли они деятельность, о которой сообщают банку, есть ли у них необходимое для деятельности имущество, соответствуют ли объемы операций фактическим оборотам, подчеркивает Любович.

"Неприбыльные организации по рискам на одном уровне с торговцами оружием и компаниями, разрабатывающими полезные ископаемые. Бухгалтера, айтишники, аудиторы, юристы – хуже неприбыльных организаций и ДЭТЕКов с Нафтогазами", – считает финансист.

Подозрение также могут вызвать регулярные переводы из-за рубежа.

"По большому счету я благодарен НБУ за доходчивое объяснение, что с украинской банковской системой лучше дел не иметь пока в НБУ будет такое руководство", – подчеркивает Любович.

НБУ опубликовал новый порядок финмониторинга банками 21 мая. Положение разработано в связи с вступлением в силу 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Банки должны применять новые требования: для новых клиентов – с даты вступления в силу закона (с 28 апреля); для существующих клиентов – во время плановой проверки их данных.

Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят 6 декабря 2019 года.

Теги: НБУ, банки, Госфинмониторинг
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