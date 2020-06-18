В НБУ заявили, что "некие Робин Гуды" предлагают искусственно разогнать инфляцию

По словам замглавы НБУ Олега Чурия, высокая инфляция, которую предлагают ускорить некоторые эксперты, выгодна только богатым людям.

Национальному банку Украины (НБУ) предлагали увеличить инфляцию искусственно. Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил НВ в интервью, опубликованном 18 июня.

"Немного странно выглядит, когда нам, скажем так, различные "эксперты" предлагают искусственно разогнать инфляцию. Это некие Робин Гуды, только наоборот. Потому что Робин Гуд отбирал деньги у богатых в пользу бедных, а эти предлагают забирать у бедных и раздать богатым", – сказал он.

Замглавы Нацбанка отметил, что высокая инфляция "может быть выгодна только богатым людям, у которых есть активы, а люди, которые живут на зарплату или пенсию, только страдают от нее".

"Логика этих экспертов весьма странная: они, с одной стороны, поддерживают дешевые кредиты, а с другой – высокую инфляцию. Но это несовместимые вещи", – объяснил Чурий.

В январе НБУ прогнозировал, что инфляция в течение года будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± один процентный пункт. В конце апреля регулятор ухудшил прогноз до 6%.

Кабинет Министров считает, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

В мае инфляция в Украине, по данным Государственной службы статистики, замедлилась до 0,3%, в апреле была 0,8%.