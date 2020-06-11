Инфляция в Украине будет расти умеренными темпами – Нацбанк

По словам главы НБУ Якова Смолия, на инфляцию в Украине будут в 2020 году влиять "достаточно подавленный" потребительский и инвестиционный спросы, а также низкий спрос на валюту.

В оставшуюся часть 2020 года инфляция в Украине будет умеренно расти. Об этом на брифинге заявил глава Национального банка Яков Смолий, сообщает 11 июня сайт НБУ.

"После нескольких месяцев пребывания на низких отметках инфляция будет расти умеренными темпами. Но, вероятно, она будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось", – сказал он.

Глава НБУ назвал несколько факторов, которые повлияют на ситуацию на валютном рынке страны.

"Во-первых, потребительский и инвестиционный спросы остаются достаточно подавленными, хотя деловая активность начинает постепенно оживляться вместе с ослаблением карантинных мероприятий. В частности, в апреле впервые с 2015 года зафиксирован глубокий спад в розничной торговле – на 15% в годовом измерении. Это недвусмысленное свидетельство значительного сокращения потребительского спроса", – отметил Смолий.

По его словам, направленные на поддержку бизнеса и населения меры фискальной и монетарной политики "лишь частично компенсируют падение потребительского спроса, его восстановление будет постепенным даже после завершения карантина".

"Во-вторых, ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. В результате гривна укрепилась, а Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил в международные резервы около $1,8 млрд", – объяснил Смолий.

Он подчеркнул, что инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков улучшаются.

"Сейчас, по данным НБУ, инфляция, которую они ожидают через 12 месяцев, сравнялась со среднесрочной целью Национального банка", – отметил глава Нацбанка.

В январе Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция в течение года будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± один процентный пункт. В конце апреля регулятор ухудшил прогноз до 6%.

Правительство считает, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

В мае инфляция в Украине, по данным Государственной службы статистики, замедлилась до 0,3%, в апреле была 0,8%.