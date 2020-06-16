Нацбанк Украины отозвал свои иски к "ПриватБанку"

"ПриватБанк" погасил долги по рефинансированию, Хозяйственный суд Днепропетровской области закрыл производство по иску Национального банка Украины.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство НБУ и закрыл производство по делу №904/2372/18 по иску Нацбанка к "ДнепроАзоту" об обращении взыскания на имущество, которое было в залоге НБУ по долговым обязательствам "ПриватБанка" по рефинансированию.

НБУ мотивировал это тем, что "ПриватБанк" погасил долги по рефинансированию. Теперь у Нацбанка нет оснований для обращения взыскания на предмет обеспечения по кредиту, отмечено в решении суда.

В связи с отсутствием предмета спора 9 июня Хозяйственный суд суд Днепропетровской области на основании обращения НБУ закрыл производство по иску НБУ к ООО "Приватофис", отмечает Finbalance 15 июня.

28 мая Хозсуд Киева тоже по ходатайству НБУ закрыл производство еще по одному такому иску Нацбанка к ООО "Приватофис" (об обращении взыскания на предмет ипотеки).

2 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании такого же обращения НБУ закрыл производство по иску НБУ к ЗАО "Эрлан" (производитель напитков "Биола"), 6 июня закрыл производство по иску НБУ к ООО "Перспектива Инвестмент", в мае-июне закрыл ряд дел по искам НБУ к ООО "Гаджибей".

"ПриватБанк", владельцем которого раньше был украинский бизнесмен Игорь Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Из-за этого в Украине и за границей продолжаются судебные процессы. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн.

В феврале – апреле 2020 года "ПриватБанк" выплатил НБУ 7,5 млрд грн долгов по рефинансированию, сейчас у банка задолженности нет.

12 июня в Хозяйственном суде Киева впервые применили принятый Верховной Радой закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам, известный как "антиколомойский".