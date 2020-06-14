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"ПриватБанк" сообщил о первом применении в суде "антиколомойского" закона

Хозсуд Киева закрыл производство по двум делам, открытым по искам экс-акционеров "ПриватБанка", на основании закона о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам, сообщили в банке.

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Закон исключает возвращение "ПриватБанка" Коломойскому
Закон исключает возвращение "ПриватБанка" Коломойскому
Фото: ЕРА

12 июня в Хозяйственном суде Киева впервые применили принятый Верховной Радой закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам, известный как "антиколомойский". Об этом заявил "ПриватБанк", проинформировало 13 июня агентство "Интерфакс-Украина".

Речь идет о двух делах по искам бывших акционеров "ПриватБанка", которые требовали признать недействительными договора купли-продажи акций банка.

"Это первое реальное применение банковского закона №590-IX украинскими судами. Проанализировав материалы дел (...по иску ООО "Реватис"... и... по иску ООО "КС Групп"), суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства АО КБ "ПриватБанк" и закрыл производство по обоим делам", – рассказали в "ПриватБанке".

В банке отметили, что "антиколомойский" закон "предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, запрещая при этом признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка".

Закон №590-IX "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" был принят 13 мая. Среди прочего документ исключает возможность возвращения "ПриватБанка", национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Принятие этого законопроекта наряду с открытием рынка земли были главными требованиями Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Теги: банки, ПриватБанк, закон, суд
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