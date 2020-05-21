Разумков подписал "антиколомойский" закон

После подписи спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова закон о запрете возврата национализированных банков прежним владельцам направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

21 мая председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон, который запрещает возвращать национализированные банки прежним владельцам. Это следует из информации на сайте парламента.

В этот же день документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего документ исключит возможность возвращения "ПриватБанка", национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

18 мая Верховная Рада отклонила два проекта постановлений об отмене результатов голосования за "антиколомойский" закон.

Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский говорил, что подпишет этот закон, когда он поступит в Офис президента. Тогда он предположил, что документ будет у него "завтра или послезавтра".

Принятие этого законопроекта наряду с открытием рынка земли – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.