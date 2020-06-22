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Петрашко: В Украину привлечены семь потенциальных инвесторов из США

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что в ближайшее время будут приняты законодательные изменения, которые обеспечат новым инвесторам дополнительные преимущества и усилят инвестиционную привлекательность Украины.

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Петрашко: Украина традиционно имеет огромный производственный, природный и человеческий потенциал
Петрашко: Украина традиционно имеет огромный производственный, природный и человеческий потенциал
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что совместно с Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest за несколько последних недель удалось привлечь семь новых инвесторов из США, которые заинтересованы в потенциальных инвестициях в Украину. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

Потенциальные инвесторы представляют ряд разных сфер: фармацевтическую, автомобильную, оборонное производство, киноиндустрию, биоэнергетику и инвестиционные фонды.

Как отметили в ведомстве, сейчас с американскими инвесторами ведутся активные переговоры. В частности, уже прошла Zoom-конференция Петрашко и члена наблюдательного совета UkraineInvest Алексы Чопивской с инвесторами, включая бывшего руководителя ECM (рынки собственного капитала) для General Electric Capital and General Electric Ventures, который заинтересован в создании в Украине инвестиционного фонда в размере $50 млн.

"Украина традиционно имеет огромный производственный, природный и человеческий потенциал. Поэтому она может быть интересной для многих инвесторов во многих сферах, в частности: в промышленности, агропромышленном комплексе, IT и других. И кризисный период, который сейчас во всем мире в результате пандемии, может стать отправной точкой для переосмысления, для поиска новых идей и новых инвестиционных возможностей", – считает Петрашко.

Также он уточнил, что в ближайшее время будут приняты законодательные изменения, которые обеспечат новым инвесторам дополнительные преимущества, а также усилят инвестиционную привлекательность Украины.

По данным Минэкономразвития, потенциальные инвесторы из США заявили, что готовы вести детальные переговоры с украинскими бизнес-партнерами.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny. Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно".

"Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.

17 февраля в ходе презентации стратегии экономического роста Минэкономразвития стало известно, что за ближайшие пять лет Кабинет Министров намерен создать 1 млн рабочих мест и привлечь в Украину $50 млрд инвестиций.

Теги: США, Украина, Кабинет Министров, инвестиции, экономика, промышленность, бизнес, переговоры, Игорь Петрашко
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