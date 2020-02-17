1 млн рабочих мест и $50 млрд инвестиций за пять лет. Минэкономики Украины презентовало стратегию экономического развития

Для стремительного наращивания инвестиций Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует сконцентрировать усилия на трех направлениях: создании эффективных рынков, инвестиционных инициативах и обеспечении благоприятного бизнес-климата.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 февраля презентовало стратегию экономического роста на ближайшие пять лет, пишет официальный сайт министерства.

Кабинет Министров поставил перед собой задачу за пять лет поднять ВВП Украины на 40%, создать более одного миллиона рабочих мест и привлечь более $50 млрд прямых иностранных инвестиций.

"Именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии. Инвестиции – это новые рабочие места, а работа – это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше. Мы работаем, чтобы помочь людям найти легальную работу с белой зарплатой, а если человек хочет работать на себя и иметь собственный бизнес – создать условия для его успешного ведения", – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, изношенность основных средств производства в Украине составляет 60%, тогда как в соседней Словакии – менее 35%.

"Мы говорим об инвестициях как в основные средства и технологии, так и в человеческий капитал. До 2024 года Украина должна перейти к топовой группе индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни вырасти до 75 лет", – сказал Милованов.

В министерстве планируют сосредоточиться на трех направлениях: создании эффективных рынков, инвестиционных инициативах, обеспечении благоприятного бизнес-климата.

"Совокупно драйверы инвестиций и роста должны обеспечить достижение цели в 40% роста экономики. Для того, чтобы эта амбициозная программа роста экономики через инвестиции заработала, нам нужно держать темп. Президент, правительство, парламент и местные органы самоуправления должны продолжить работать единой командой", – резюмировал Милованов.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny. Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно".

"Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.