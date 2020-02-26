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Частные инвестиции в систему крови остановят инфицирование пациентов – эксперты

Реформирование службы крови в Украине позволит ужесточить контроль над качеством донорской крови и плазмы, заявил президент Ассоциации службы крови Украины Анатолий Чугриев.

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Эксперты выступили за реформирование службы крови в Украине
Эксперты выступили за реформирование службы крови в Украине
Фото: pixabay.com

Частные инвестиции помогут реформировать систему крови в Украине, что позволит снизить инфицирование пациентов. Об этом говорится в материале “Реформа службы крови: власть решилась ликвидировать черный рынок”, опубликованном на “Цензор.НЕТ”.

“Надо тестировать кровь двумя методами, а мы тестируем одним. В Сумах, Черкассах, Запорожье, Белой Церкви есть второй вид тестирования – генное, тестирование на ДНК- и РНК-вирусы. Это обязательный метод тестирования в других странах”, – отметил президент Ассоциации службы крови Украины, главврач Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев. 

По его мнению, поскольку у государства нет средств для приобретения современного оборудования, выходом может стать государственно-частное партнерство. 

“Если будут приняты во втором чтении законы о службе крови и о донорстве, мы встанем в ряд цивилизованных стран, хоть и с опозданием не несколько десятилетий”, – заявил главный врач коммунального Черкасского областного онкодиспансера Виктор Парамонов. 

Чтобы решить эту проблему, в парламент внесен законопроект №2429, отметил народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Документ проголосован в первом чтении. “Это законопроект о разумной дерегуляции, он устраняет искусственные, бюрократические, коррупционные нормы законодательства, заменяя их простыми, обоснованными, едиными для всех правилами, предложенными и поддержанными экспертами и профильными ассоциациями", – отметил он.

Закон разрешает частным компаниям при наличии лицензии и регистрации предприятия в Украине производить забор донорской крови и запрещает экспортировать кровь и плазму в качестве сырья за границу. Это поможет привлечь частные инвестиции для реформы и развития системы крови в Украине.

Также законопроект внедряет европейские стандарты и практики деятельности системы крови: эти изменения вводятся в рамках имплементации положений Соглашения об ассоциации Украина – ЕС. Аналогичные нормы действуют во Франции, Венгрии, Чехии, Австрии, Германии и других странах.

Как отмечается в статье, около 20% из 250 тыс. украинцев с ВИЧ и 2,5 млн с гепатитами заразились через донорскую кровь.

Проект закона №2429 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о ликвидиации искусственных барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения” был внесен в Раду 13 ноября 2019 года. 20 декабря документ был принят в первом чтении. Документ включен в проект повестки парламента на текущую сессию.

Теги: Верховная Рада, медицина, Борис Радуцкий, реформа здравоохранения, Слуга народа
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