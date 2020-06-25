В МВФ пояснили, что ухудшили прогноз падения ВВП Украины из-за отсутствия накоплений у украинцев

Прогноз падения внутреннего валового продукта Украины в 2020 году на 8,2% объясняется слабым запасом накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики со стороны государства.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом в ходе онлайн-конференции заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый – у украинских домохозяйств нет таких денежных буферов, как в других странах", – отметил он, добавив, что это спровоцирует дальнейшее падение уровня потребления.

Представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.