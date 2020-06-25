В МВФ пояснили, что ухудшили прогноз падения ВВП Украины из-за отсутствия накоплений у украинцев

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом в ходе онлайн-конференции заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый – у украинских домохозяйств нет таких денежных буферов, как в других странах", – отметил он, добавив, что это спровоцирует дальнейшее падение уровня потребления.
Представитель МВФ добавил, что еще одним фактором является ограниченная фискальная поддержка экономики из-за фискального и налогового поля.
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