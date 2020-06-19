Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Госстат Украины улучшил оценку падения ВВП в первом квартале

В середине мая Госслужба статистики Украины оценивала падение ВВП в первом квартале в 1,5%. Согласно уточненным данным, внутренний валовый продукт снизился на 1,3%.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Госстат на 0,2 процентных пункта улучшил оценку падения ВВП Украины
Госстат на 0,2 процентных пункта улучшил оценку падения ВВП Украины
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

В первом квартале 2020 года падение ВВП Украины к аналогичному периоду 2019-го составило 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Реальный ВВП в январе – марте этого года (с учетом сезонного фактора) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, по сравнению с первым кварталом 2019 года – на 1,3%. Номинальный ВВП в первом квартале 2020 года составил 845,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20 203 грн", – говорится в сообщении.

В середине мая Госстат оценивал падение ВВП в первом квартале в 1,5%.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%.

Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

Теги: Украина, МВФ, ВВП, экономика, статистика, Госстат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS