Госстат Украины улучшил оценку падения ВВП в первом квартале

В середине мая Госслужба статистики Украины оценивала падение ВВП в первом квартале в 1,5%. Согласно уточненным данным, внутренний валовый продукт снизился на 1,3%.

В первом квартале 2020 года падение ВВП Украины к аналогичному периоду 2019-го составило 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Реальный ВВП в январе – марте этого года (с учетом сезонного фактора) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, по сравнению с первым кварталом 2019 года – на 1,3%. Номинальный ВВП в первом квартале 2020 года составил 845,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20 203 грн", – говорится в сообщении.

В середине мая Госстат оценивал падение ВВП в первом квартале в 1,5%.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%.

Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.