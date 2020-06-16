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Украина планирует до 2023 года отказаться от кредитов МВФ – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда благодаря детенизации экономики, увеличению доходов, повышению эффективности расходов и кредитным рейтингам страны.

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Марченко: Мы верим, что у нас будет возможность уже в 2022 году сказать: ноль кредитов от МВФ
Марченко: Мы верим, что у нас будет возможность уже в 2022 году сказать: ноль кредитов от МВФ
Фото: kmu.gov.ua

До 2023 года Украина планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда, сообщил в эфире ICTV 15 июня министр финансов Сергей Марченко.

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022-м, сказать: ноль кредитов от МВФ в бюджет. Ноль! То есть у нас есть возможность [отказаться от кредитов] благодаря детенизации [экономики], увеличению доходов, повышению эффективности расходов, повышению наших кредитных рейтингов", – сказал Марченко.

Министр напомнил, что на днях международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов отметили, что Украина является единственным государством в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии коронавируса. 

"Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали, – мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса, но для этого нужно что-то делать", – сказал Марченко. 

Украина стала членом Международного валютного фонда в 1992 году, первую программу с Фондом подписала в 1994 году.

За время сотрудничества Украина получила от МВФ около $35 млрд. Последнюю программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет Фонда одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. В рамках этой программы Украина уже получила первый транш в размере $2,1 млрд. 

В этом году Украина должна вернуть МВФ около $1,4 млрд, сообщили "Українські новини" со ссылкой на данные Фонда. 

Теги: МВФ, Министерство финансов, Moody's, кредиты, транш, Сергей Марченко
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