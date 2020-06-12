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Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ

Транш МВФ и связанная с ним финансовая помощь от Евросоюза увеличили международные резервы Украины до $28,7 млрд, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

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Средства МВФ будут направлены в государственный бюджет Украины
Средства МВФ будут направлены в государственный бюджет Украины
Фото: depositphotos.com

Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда. Об этом 12 июня в Twitter сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран – членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR (SDR – искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ. – "ГОРДОН"). Сейчас процесс завершен", – пояснил Смолий.

Также глава НБУ уточнил, что средства МВФ будут направлены в государственный бюджет. После этого их используют в целях борьбы с коронавирусом и для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины.

По словам Смолия, транш МВФ и связанная с ним финансовая помощь от Евросоюза увеличили международные резервы Украины до $28,7 млрд.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отмечал, что некоторые украинские политики "в лучших традициях популизма" распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничестве. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, финансовая помощь, Яков Смолий, сотрудничество
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