Украина может увеличить штрафы для неплательщиков за тепло – меморандум с МВФ

Украина пообещала Междануродному валютному фонду улучшить платежную дисциплину.

Украина намерена предпринимать меры для реструктуризации долгов и взыскания платежей за теплоснабжение. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, опубликованном 11 июня.

"Мы рассмотрим вопрос задолженности и платежной дисциплины домохозяйств, предприятий теплокоммунэнерго и облгазов для обеспечения непрерывности получения газовых номинаций и содействия развитию конкурентного рынка. Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения с целью обеспечения взыскания платежей с домохозяйств, в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства", – сказано в меморандуме.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".