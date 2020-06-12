Экономист Савченко: Размер транша соответствует деньгам, которые Украина должна вернуть в МВФ и другие финансовые организации в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) принуждает Украину к сверхжесткой монетарной политике, что негативно влияет на темпы роста ВВП, развитие промышленности и экспорт. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

"Выполнить все условия, записанные в меморандуме о сотрудничестве МВФ и Украины, достаточно легко. Но я не удивлюсь, если мы нарушим их после первого же транша. Новая программа stand-by направлена не на принуждение нас к выполнению реформ. Ее главная функция – поддержать платежный баланс, чтобы страна могла обслуживать свои внешние долги. Размер помощи Фонда практически соответствует деньгам, которые мы должны вернуть в МВФ и другие финансовые организации в этом году", – рассказал Савченко.

По его словам, новая программа Международного валютного фонда достаточно сбалансирована.

"Обычно около 10% рекомендаций МВФ спорные, допускают двузначное трактование, лоббистские требования и так далее. Все-таки МВФ – политико-экономическая организация, где основной акционер США. И они диктуют политику. Например, американцы хотят поставлять в Украину энергоресурсы вместо России – сжиженный газ и нефть. И они заинтересованы в высоких ценах. Но они не могут требовать от нас назначать цены выше рыночных. А сейчас у нас цены на газ выше. Хотя в последние месяцы стоимость газа и нефти упали в три раза. Поэтому в этом и следующем году, скорее всего, требования МВФ не будут противоречить интересам нашего бизнеса и производителей. А чтобы такого никогда не было, переговорщики со стороны Украины должны быть намного сильнее. Также пришло время самим разрабатывать программы и их финансировать, а не обращаться в Фонд. Мы в этом смысле чемпионы, ни одна страна мира не обращается каждый год в МВФ", – отметил экономист.

Из минусов программы он особо выделил жесткие требования к монетарной политике.

"Рекомендация инфляционного таргетирования и политика Нацбанка не выдерживают критики. Ставка рефинансирования в 6%. Это почти в четыре раза выше, чем инфляция. Такого нет ни в одной стране мира. И выходит, что МВФ как бы принуждает нас к сверхжесткой монетарной политике. Это больно бьет и негативно влияет на темпы роста ВВП Украины, развитие промышленности и экспорт. Вопрос: это сделано целенаправленно или из-за низкой квалификации экспертов МВФ? Поверьте, там тоже есть люди, отстающие от экономических реалий. Чрезмерная жесткость монетарной политики – самый большой минус программы. А что касается экономической политики, нам повезло: мы попали в эпоху снижения цен на энергоносители, поэтому требования Фонда, в принципе, не противоречат нашим национальным интересам", – резюмировал Савченко.

12 июня глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда. Он подчеркнул, что средства будут направлены в государственный бюджет и будут использованы в целях борьбы с коронавирусом и для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины.

11 июня МВФ опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной в рамках 18-месячной программы stand-by.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".