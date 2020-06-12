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МВФ прогнозирует, что среднегодовой курс гривны к доллару составит около 30 грн/$

К 2022 году среднегодовой курс гривны к доллару вырастет до 28,6 грн/$, прогнозируют в МВФ.

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В 2021 году среднегодовой курс гривны вырастет до 28,9 грн/$
В 2021 году среднегодовой курс гривны вырастет до 28,9 грн/$
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс гривны к доллару в 2020 году составит 30 грн/$. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ, опубликованном 11 июня.

По оценке Фонда, в 2021 году среднегодовой курс гривны вырастет до 28,9 грн/$, в 2022-м – до 28,6 грн/$. В течение следующих трех лет курс будет оставаться на уровне 28,7 грн/$, полагают в МВФ.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

С начала года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне от 23,68 грн/$ до 28,2 грн/$.

Теги: Украина, МВФ, валюта, гривна, доллар, меморандум, курс доллара, курс гривны, коронавирус
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