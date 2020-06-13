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Глава Минфина сказал, когда в Украину может приехать следующая миссия МВФ

Глава Минфина Украины Сергей Марченко надеется, что пересмотр программы, после которого Украина сможет получить второй транш кредита, будет завершен до сентября текущего года.

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Марченко заявил, что пересмотр программы сотрудничества с МВФ намечен на август
Марченко заявил, что пересмотр программы сотрудничества с МВФ намечен на август
Фото: kmu.gov.ua

Миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину в июле – августе 2020 года. Об этом вечером 12 июня заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Следующий пересмотр [программы] ожидается в августе. Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль – август. Надеюсь, что до сентября мы сможем завершить еще одну программу", – отметил он.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ.

Теги: Украина, МВФ, экономика, реформы, Министерство финансов, Сергей Марченко
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