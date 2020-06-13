Глава Минфина сказал, когда в Украину может приехать следующая миссия МВФ

Глава Минфина Украины Сергей Марченко надеется, что пересмотр программы, после которого Украина сможет получить второй транш кредита, будет завершен до сентября текущего года.

Миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину в июле – августе 2020 года. Об этом вечером 12 июня заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Следующий пересмотр [программы] ожидается в августе. Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль – август. Надеюсь, что до сентября мы сможем завершить еще одну программу", – отметил он.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ.