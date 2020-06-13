Марченко заявил, что МВФ увеличил размер первого транша после вмешательства Зеленского

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Международный фонд Украины увеличить размер транша на $200 млн.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что размер первого транша от Международного валютного фонда был увеличен после личного вмешательства президента Владимира Зеленского в ход переговоров. Об этом Марченко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы ничего не прячем от народа Украины. $2,1 млрд – уже на счетах Госказначейства. [Сумма транша] была увеличена на $200 млн в последний переговорный день, когда президент Украины лично вмешался в переговоры и сказал, что нам нужна большая сумма средств в первом транше", – заявил министр.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ.

В опубликованном письме о намерениях, которое Украина направила МВФ, указан тот же размер первого транша, который Киев получил от МВФ.