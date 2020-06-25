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Европейский рынок акций падает на фоне ухудшения перспектив восстановления – Reuters

В четверг, 25 июня, стоимость акций на европейском рынке падает. Как пишет агентство Reuters, снижение котировок происходит на фоне ухудшения перспектив восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

По информации агентства, общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,1% к утру 25 июня. К этому привели рост заболеваемости коронавирусом, а также ожидание новых торговых споров между Соединенными Штатами и Европейским союзом, пишет Reuters.

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