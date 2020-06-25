Европейский рынок акций падает на фоне ухудшения перспектив восстановления – Reuters

По информации агентства, общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,1% к утру 25 июня.
К этому привели рост заболеваемости коронавирусом, а также ожидание новых торговых споров между Соединенными Штатами и Европейским союзом, пишет Reuters.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".