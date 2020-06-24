С 1 июля ЕС откроет границы для стран, в которых снижается количество больных COVID-19, Украина в это число не входит – СМИ

Как пишет The New York Times, въезд на территорию Европейского союза для граждан стран с большим количеством новых случаев коронавируса будет закрыт и после 1 июля, когда ЕС откроет внешние границы. Как отмечает "Европейская правда", на граждан Украины в любом случае будет распространяться запрет на несущественные поездки.

Страны Европейского союза откажутся открывать границы для граждан США, Бразилии, России и ряда других стран, где вспышка коронавируса не идет на убыль. Об этом говорится в проекте решения Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание The New York Times.

Въезд туристов из Китая в Европу будет разрешен, пишет газета со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Предварительно составлено два списка стран, жителей которых пустят в ЕС. Один включает только те страны, где уровень инфицирования ниже среднего по Евросоюзу (16 новых случаев и меньше на 100 тыс. населения). Другое предложение допускает поездки граждан государств, где фиксируется до 20 новых случаев.

Как отмечает "Европейская правда", в любом случае на граждан Украины и после 1 июля будет распространяться запрет на так называемые несущественные поездки.

По статистике Минздрава на 24 июня, за последние 14 дней выявлено 10 723 новых пациента с COVID-19. По оценке Госстата (а именно эти официальные данные наверняка будет использовать ЕС), в Украине – 41,8 млн населения. А это значит, что показатель инцидентности за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 тыс., что превышает установленные ЕС критерии. К тому же, этот показатель продолжает расти изо дня в день.

Хотя решение о продлении ограничений еще не нашло поддержки всех стран – членов ЕС, шансы на его принятие, по оценке "Европейской правды", высоки; при этом остается возможность того, что будут и исключения.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

Еврокомиссия 11 июня рекомендовала государствам – членам и ассоциированным государствам Шенгенской зоны отменить внутренний пограничный контроль с 15 июня, но продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС из третьих стран до 30 июня. Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, 1 июля Европейский союз снимет ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше, с расчетом, что эти страны также откроются для граждан ЕС.