ЕС начнет открывать границы для иностранцев 1 июля

Европейский союз согласует список стран, граждане которых смогут пересекать границы ЕС с 1 июля. Будет ли Украина в их числе, неизвестно.

С 1 июля Европейский союз снимет ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше, с расчетом, что эти страны также откроются для граждан ЕС. Список стран согласуют страны-члены, об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает Еврокомиссия 11 июня.

Главными критериями для включения в список будет количество заболеваний COVID-19 на 100 тысяч населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на распространение коронавируса (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).

"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Союза мы предлагаем четкий и гибкий подход к устранению ограничений на поездки в ЕС начиная с 1 июля. Международные поездки являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семей и друзей", – заявила Йоханссон.

В числе первых в этот список попадут страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. В случае изменения ситуации ограничения могут возобновить. Могут отказать во въезде отдельному путешественнику из страны, для которой ограничения сняты.

Для Украины решение не принято. Оно будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

Еврокомиссия призывает страны-члены снять пограничный контроль с 15 июня.

5 июня страны Европейского союза выступили за продолжение ограничений на въезд граждан из третьих стран после 15 июня.

Полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

В Евросоюз могут попасть только определенные категории людей из третьих стран, например сезонные работники, пишет издание.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 июня во всем мире коронавирусом заразилось 7,41 млн человек, 417 тыс. из них скончались, около 3,5 млн выздоровели.