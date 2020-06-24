Евросоюз не откроет границы для украинцев с 1 июля

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на проект решения Еврокомиссии об открытии границ ЕС с 1 июля.
В соответствии с проектом документа, в Евросоюз будут пускать граждан стран, где количество новых заболевших за 14 дней не превышает 16–20 человек на 100 тыс. населения.
В Украине, пишет издание, за последние 14 дней зафиксировано 2565 случаев COVID-19. Таким образом, украинцы не попадают ни под более жесткое, ни под более мягкое требование.
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