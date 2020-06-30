Начальник управления здравоохранения Волынской ОГА заболел COVID-19

В Волынской области, по данным Совета национальной безопасности и обороны на 30 июня, коронавирусную инфекцию выявили у 2368 человек.

У начальника управления здравоохранения Волынской областной государственной администрации Валерия Руцкого выявили COVID-19, об этом во время брифинга, трансляция которого была доступна в Facebook, сообщила заместитель председателя ОГА Татьяна Щербак.

По ее информации, Руцкой находится на амбулаторном лечении, состояние заболевшего не критическое.

"К сожалению, в области сохраняется высокий уровень заболеваемости без тенденции к снижению. В течение трех последних дней отмечается повышение коэффициента выявления случаев COVID-19, он составляет 22,5, 21,4 и 21,3 при рекомендованном не более 11", – отметила Щербак.

По ее словам, на Волыни каждый день регистрируют более 50 новых случаев заболевания, в один из дней было зафиксировано 84.

За прошедшие сутки в Волынской области выявили 57 новых случаев коронавируса. Всего в области, по данным Совета национальной безопасности и обороны на 30 июня, коронавирусную инфекцию выявили у 2368 человек.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек. За последние сутки вирус выявили еще у 706 человек. Таким образом, число новых случаев опять возросло – накануне их было зарегистрировано 646.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,3 млн, из них более 5,23 млн вылечились, а более 505,5 тыс. умерли.