13 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

На Волыни и Закарпатье превышены предельные значения загруженности больниц. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Требованиям ослабления карантина по состоянию на 30 июня не соответствуют 13 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Негативная динамика наблюдается на Волыни, в Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Помимо этого, на Волыни и Закарпатье превышены предельные значения загруженности больниц. А в Донецкой, Луганской и Черниговской областях проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19.

Скриншот: moz.gov.ua

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили у 1109 лиц.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.