Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и еще 11 областей Украины не готовы к ослаблению карантина, так как не соответствуют новым правилам Минздрава. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

С 22 июня в Украине заработали новые правила определения того, можно ли ослаблять карантин в регионе. Теперь область должна соответствовать четырем параметрам: заполненность коек (не более 50%), охват тестированием (не менее 24 тестов на 100 тыс. населения), количество тестов, проведенных методов ПЦР (не менее 11% от общего количества тестов) и динамика эпидситуации (рост не более чем на 10% по сравнению с предыдущей неделей).

Из-за несоответствия критериям смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области не могут отменять ограничения.

Волынская и Хмельницкая области не соответствуют смягчению ограничений сразу по двум категориям.

Закарпатская область не соответствует правилам для послабления карантина по показателям загруженности коек (65,96%). В Донецкой, Луганской и Черниговской областях – охвату тестирования (22,57%, 22,37% и 22,04% соответственно).

По параметру количества тестов, проведенных методом ПЦР, не соответствуют: Волынская (22,46%), Закарпатская (15,07%), Львовская (15,89%), Николаевская (12,32%), Ровенская (20,52%) и Хмельницкая (14,57%) области. Из-за динамики эпидситуации не могут отменять ограничения: Киев (51,08%), Волынская область (11,58%), Киевская (32%), Одесская (48,34%), Хмельницкая (66,44%) области.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.