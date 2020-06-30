В Японии начались испытания вакцины от коронавируса на людях

В случае успеха испытаний вакцины от коронавируса японский медицинский стартап Anges Inc. рассчитывает между весной и осенью 2021 года получить от японского правительства разрешение на продажу вакцины.

Японский стартап Anges Inc. заявил о начале клинических испытаний на людях потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Kyodo News.

Испытания будет проводиться в университетской больнице Осаки и начнутся в начале июля с введения вакцины 30 здоровым взрослым. Через восемь недель ученые оценят состояние добровольцев с целью выяснить, имеются ли у них побочные эффекты от вакцины и выработались ли антитела против вируса.

Участники испытания разбиты на две команды по 15 человек, одна из которых получит большее количество вакцины, чем другая. Каждый человек получит два внутримышечных укола.

Если первая фаза тестирования потенциальной вакцины подтвердит свою безопасность для людей, на втором этапе в исследовании примут участие около 400 человек.

В случае успеха испытаний Anges Inc. надеется между весной и осенью 2021 года получить от японского правительства разрешение на продажу вакцины против коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

В настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру.