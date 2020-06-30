Индийская компания получила разрешение на испытание потенциальной вакцины от коронавируса на людях

Как сообщает The Times of India, это первая в Индии вакцина, допущенная к этой стадии испытаний.
Клинические исследования препарата COVAXIN на людях можно будет начать после того, как компания предоставит результаты доклинических испытаний безопасности и формирования иммунного ответа. Ожидается, что испытания на добровольцах начнутся в июле.
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