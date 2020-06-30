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Индийская компания получила разрешение на испытание потенциальной вакцины от коронавируса на людях

Индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение на испытание потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции на людях.

Как сообщает The Times of India, это первая в Индии вакцина, допущенная к этой стадии испытаний. Клинические исследования препарата COVAXIN на людях можно будет начать после того, как компания предоставит результаты доклинических испытаний безопасности и формирования иммунного ответа. Ожидается, что испытания на добровольцах начнутся в июле.

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