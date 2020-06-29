Эпидемиолог Фаворов: Через 50 лет коронавирус будет вызывать легкий насморк. Но эти 50 лет надо пережить

SARS-CoV-2 постоянно мутирует, однако, когда людям удастся создать вакцину, она обязательно будет работать, утверждает работающий в США эпидемиолог Михаил Фаворов.

Коронавирус SARS-CoV-2 останется в человеческой популяции, но со временем он перестанет быть опасным. Об этом в интервью УНН сказал эпидемиолог, инфекционист, президент компании DiaPrep System (США) Михаил Фаворов.

"Вирус мутирует и будет это делать постоянно. Это зоонозная инфекция, болезнь животных, перешедшая на человека. Болезнь не наша, она к нам по-прежнему приспосабливается, и рано или поздно, я не знаю, через 50 лет она будет вызывать легкий насморк. Но эти 50 лет надо пережить", – отметил он.

По его словам, несмотря на мутации, в структуре коронавируса остается ряд консервативных (постоянных) антигенов, которые неизменны. Все разрабатываемые в мире вакцины направлены на эти участки, пояснил Фаворов.

"Поэтому если вакцина будет, она будет работать. Однако у вакцины есть очень большая опасность, и этим все сегодня занимаются и обязательно найдут выход. Есть такой вопрос – чтобы не было усиления клинической картины при определенном типе антител. Казалось бы, антигенов уже море, взял сделал вакцину – и проверяй. Но нет. Еще нужно разобраться – будут ли эти антитела правильными, будут ли они только защитными и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни", – рассказал эпидемиолог.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

В настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины по всему миру, отмечает ВВС.