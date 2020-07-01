Новых волн COVID-19 в Украине не будет – врач-инфекционист

Врач-инфекционист Юрий Жигарев заверил, что увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине не является катастрофической ситуацией в масштабах страны.

Увеличение количества заражений коронавирусом в Украине прогнозировалось еще весной. Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев.

"В масштабах Украины никакой катастрофической ситуации пока нет. Есть большие различия между областями. Есть регионы, где более напряженная ситуация, у них не хватает коек. Но есть те, в которых остается много свободных мест", – сказал он.

Жигарев добавил, что Украина еще с весны готовилась к такому развитию событий и тогда же предпринимались определенные меры для подготовки медицинской системы – готовились больницы второй волны.

"У нас с самого начала был такой план: если в больницах первой волны будут заканчиваться койки, тогда будут подключаться определенные больницы второй волны. Все это по плану, который был разработан еще весной", – сообщил он.

Вместе с тем инфекционист подчеркнул, что в сложившейся ситуации в Украине говорить о второй волне COVID-19 неуместно.

"Мы говорили о второй волне еще весной, когда думали, что у нас летом будет спад заболеваемости, а осенью – снова подъем. Сейчас мы видим, что лето уже в разгаре, но никакого снижения заболеваемости у нас нет. Думаю, что уже не будет волн, а будет какая-то определенная заболеваемость", – подытожил Жигарев.

По данным на утро 1 июля, в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 1173 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже более 10,4 млн случаев COVID-19, умерло 510,6 тыс. больных.