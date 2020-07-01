Время самоизоляции после прибытия в Украину можно сократить – Минздрав

Находиться на самоизоляции после прибытия из стран "красной зоны" по COVID-19 в Украине можно меньше 14 дней, если ПЦР-тестирование подтвердит отсутствие инфекции, утверждает глава Минздрава Максим Степанов.

Степанов подчеркнул, что ПЦР-тест делается за счет человека, находящегося на самоизоляции Фото: moz.gov.ua

У граждан, прибывающих в Украину из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, есть вариант сократить время самоизоляции. Об этом 1 июля на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к "красной зоне", он должен установить приложение "Дій вдома" и уйти на самоизоляцию продолжительностью в 14 дней. Но если есть желание у этого человека быстрее выйти из самоизоляции, не находиться 14 дней в ней, то он может пройти ПЦР-тестирование... в верифицированных референс-лабораториях", – сказал он.

Министр объяснил, что в случае подтверждения, что у человека нет COVID-19, информация об этом поступает в Центр общественного здоровья при Минздраве и человека убирают из приложения "Дій вдома".

"Именно в таком случае ПЦР-тест делается за счет человека, который этот тест проходит", – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что такое нововведение принято Кабинетом Министров Украины недавно.

По данным на утро 1 июля, в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 1173 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже более 10,4 млн случаев COVID-19, умерло 510,6 тыс. больных.