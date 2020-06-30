В Украине могут закрыть Одессу и другие курорты из-за коронавируса – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не исключает введения дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

В Украине могут ввести дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности в Одессе, из-за увеличения количества заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в прямом эфире ТСН, видео опубликовано на странице в Facebook.

"Конечно, возможно [закрытие курортов, в частности в Одессе]. Мы наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье – это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% – в Волынской области. Добираются до 50% Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев – больше 40%. Здоровье граждан важно для нас. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", – сообщил Степанов.

По его словам, заболеваемость пройдет, только если украинцы будут выполнять советы Минздрава.

28 июня глава Одесской ОГА заявил, что в область на выходные приехали десятки тысяч туристов. Пляжи, кафе и центральные улицы были заполнены отдыхающими.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек. За последние сутки вирус выявили еще у 706 человек. Таким образом, число новых случаев опять возросло – накануне их было зарегистрировано 646.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,3 млн, из них более 5,23 млн вылечились, а более 505,5 тыс. умерли.