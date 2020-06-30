В Одессе оштрафовали три ночных клуба за несоблюдение требований карантина – глава Одесской ОГА

С 26-го по 29 июня Госпотребслужба Одесской области составила 252 протокола за нарушение противоэпидемических требований.

С 26-го по 29 июня на территории Одесской области было проверено 2443 заведения Фото: depositphotos.com

Три наиболее популярных ночных клуба Одессы получили штрафы за несоблюдение карантинных требований, 22 протокола были составлены на пяти продовольственных рынках, об этом 30 июня в Facebook сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его информации, с 26-го по 29 июня на территории области было проверено 2443 заведения. Госпотребслужба составила 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований. Главное управление Национальной полиции в Одесской области за этот период осуществило 119 рейдов, зафиксировав 26 нарушений.

"Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и продолжает распространяться по стране. За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, имеем 66 больных лиц. Из них – восемь детей и восемь медработников. Сейчас всего по Одесской области зафиксировано 1696 больных COVID-2019. Активных случаев – 907", – написал Куцый.

28 июня глава Одесской ОГА заявил, что в область на выходные приехали десятки тысяч туристов. Пляжи, кафе и центральные улицы были заполнены отдыхающими.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек. За последние сутки вирус выявили еще у 706 человек. Таким образом, число новых случаев опять возросло – накануне их было зарегистрировано 646.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,3 млн, из них более 5,23 млн вылечились, а более 505,5 тыс. умерли.