В Тернополе ужесточили карантин

Как сообщается на странице штаба в Facebook, кафе, гостиницы, бары, клубы, пабы, дискотеки и другие учреждения развлекательной сферы должны закрываться до 22.00.
Кроме того, штаб запретил работу после 22.00 работу всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и продуктовых магазинов.
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