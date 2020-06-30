В Тернополе ужесточили карантин

Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 30 июня решил ограничить время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений.

Как сообщается на странице штаба в Facebook, кафе, гостиницы, бары, клубы, пабы, дискотеки и другие учреждения развлекательной сферы должны закрываться до 22.00.

Кроме того, штаб запретил работу после 22.00 работу всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и продуктовых магазинов.