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Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина

Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований, сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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Вакуленко: Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году
Вакуленко: Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году
Фото: Tetiana Vakulenko / Facebook

В Украине из-за эпидемической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом 30 июня РБК-Украина сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Решение о пороге примут до того, как участники получат результаты, сообщила Вакуленко.

"Количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят поступать", – говорится в сообщении.

По ее словам, в 2020 году порог для сдачи ВНО был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном – 19.

"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году, – ниже 21", – заявила она.

Вакуленко пояснила, что в прошлом году порог был 21 балл по украинскому языку, а на пробном этого года – 19.

"Если в прошлом году участник, который набрал 19, не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", – заявила Вакуленко.

Сегодня в Украине прошло ВНО по украинскому языку, на которое зарегистрировалось 369 562 человека. 25 июня состоялось тестирование по математике

В СМИ регулярно появлялась информация, что ВНО в Украине могут или отменить, или перенести из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Но 22 июня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что тестирование состоится в ранее запланированные сроки.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Таким образом, тестирование в обязательном порядке должны проходить только те выпускники, которые собираются поступать в вузы, остальным просто выдадут аттестаты о среднем образовании. 

Теги: Украина, образование, эпидемия, ВНО, карантин, документы, вступ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование
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