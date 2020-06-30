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Во Львовской области продлили карантин еще на неделю

Во Львовской области решили продлить карантин из-за плохой эпидемической ситуации.

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Во Львовской области инфицированы 5435 человек это самый высокий показатель в Украине
Во Львовской области инфицированы 5435 человек – это самый высокий показатель в Украине
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области продлили карантин до 7 июня. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

В ОГА отметили, что решение о продлении карантина приняли в связи с плохой эпидемической ситуацией в области. 

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150–240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критическому значению, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии", – заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В ОГА отметили, что область находится среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина.

"На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы", – добавил Козицкий.

Субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовали обеспечить выделение дополнительного транспорта для уменьшения нагрузки на маршруты в пиковое время.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили у 1109 лиц.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек. С начала пандемии во Львовской области инфицированы 5435 человек – это самый высокий показатель в Украине.

Теги: Львов, транспорт, эпидемия, Львовская область, маршрут, больница, карантин, облгосадминистрация, безопасность, Максим Козицкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, нарушение
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