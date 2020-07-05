ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов против коронавируса

Препарат гидроксихлорохин и комбинация препаратов лопинавир и ритонавир не показали эффективности в лечении COVID-19 у госпитализированных пациентов, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

4 июля Всемирная организация здравоохранения заявила о прекращении испытаний гидроксихлорохина и комбинации препаратов лопинавир и ритонавир, которые проводились для поиска лекарств, эффективных в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Рекомендации остановить испытания дал международный руководящий комитет тестов солидарности ВОЗ.

"Промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир приводят к незначительному снижению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 или вообще не снижают ее", – говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что такие выводы относятся только к исследованиям на госпитализированных пациентах и не влияют на возможную оценку эффективности гидроксихлорохина или лопинавира/ритонавира у негоспитализированных пациентов или в качестве профилактики COVID-19.

В мае о приеме гидроксихлорохина в качестве профилактического средства от коронавируса заявил президент США Дональд Трамп. Позже он обещал прекратить принимать препарат.

В конце мая в авторитетном медицинском журнале The Lancet был опубликован препринт исследования, в котором утверждалось, что гидроксихлорохин серьезно повышает риск смерти пациентов с COVID-19 (впоследствии авторы отозвали исследование из-за вопросов к достоверности анализируемых данных).

После публикации исследования Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина. 3 июня испытания были возобновлены. "На основании имеющихся данных о смертности члены комитета по безопасности и мониторингу данных пришли к выводу, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех клинических испытаний, включая гидроксихлорохин", – заявлял гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

1 мая препарат от лихорадки Эбола ремдесивир в США разрешили применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет. Препарат ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.