За сутки в мире выявлено рекордное количество больных COVID-19 – более 212 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа подтвердили в США, Бразилии и Индии.

В мире установлен рекорд по количеству выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило 4 июля агентство Reuters.

Так, за 24 часа подтвердили 212 326 случаев COVID-19.

Больше всего пациентов выявили в США, Бразилии и Индии, отмечает агентство.

Предыдущий рекорд был установлен 28 июня. Тогда было зарегистрировано 189 077 новых больных.

Смертность от COVID-19 "стабильно" остается на уровне около 5 тыс. в день.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, на 0.30 воскресенья, 5 июля по киевскому времени в мире зафиксировано 11 159 301 случаев COVID-19. Почти 528 тыс. человек скончались, а 6 млн пациентов выздоровели.