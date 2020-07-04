Коронавирусом заразилась девушка Дональда Трампа – младшего

Кимберли Гилфойл, подруга сына президента США Дональда Трампа – младшего, в последнее время не контактировала с главой Белого дома. Тесты Трампа-младшего также показали отрицательный результат на коронавирус.

Кимберли Гилфойл, девушка сына президента США Дональда Трампа – младшего и участница кампании по переизбранию Трампа на должность главы государства, заразилась коронавирусом. Об этом телеканалу CNN сообщил Серхио Гор, начальник штаба финансового комитета кампании Трампа, в котором работает Гилфойл.

По его словам, болезнь у девушки протекает бессимптомно, она чувствует себя нормально и сейчас находится на самоизоляции.

По данным источников телеканала, тесты на коронавирус Трампа-младшего показали отрицательный результат, но в качестве меры предосторожности он также отправился на самоизоляцию. Собеседник добавил, что Гилфойл в последнее время не контактировала с президентом Трампом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразилось более 11 млн человек, из них 525 тыс. скончались, 5,86 млн выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству заболевших (2,81 млн) и умерших (129,4 тыс.). В последние недели Соединенные Штаты также вернули лидерство по темпам распространения болезни – в сутки фиксируется более 50 тыс. заболевших.