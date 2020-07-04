Умер глава Всеукраинского совета церквей, возможно от коронавируса

67-летний старший епископ Украинской евангельской церкви, председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец скончался в Ужгороде.

Райчинец с 1 января был председателем Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Фото: vrciro.org.ua

4 июля в Ужгороде скончался председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций старший епископ Украинской евангельской церкви (УЕЦ) Василий Райчинец. Об этом сообщило издание "Слово про слово".

Редактор Анатолий Якобчук уточнил в Facebook, что причиной смерти священнослужителя стала коронавирусная инфекция. Затем он отредактировал сообщение, убрав упоминание о COVID-19.

Райчинцу было 67 лет. 1 января 2020 года в порядке ротации он возглавил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций – межконфессиональную организацию, занимающуюся организацией межцерковного диалога в Украине.

По состоянию на 4 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 47 677. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1227 человек, 21 155 жителей Украины уже вылечились.