В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 118 человек. Кличко рассказал, в каких районах города больше всего заболевших

В Киеве больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском, Шевченковском и Голосеевском районах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко: С начала эпидемии в Киеве зафиксировали 5465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 Фото: Кличко - мер / Facebook

За минувшие сутки в Киеве еще у 118 человек выявили инфицирование коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Заболели 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет, шесть девочек в возрасте от четырех до 15 лет и четыре мальчика от двух до девяти лет. Также – девять медиков", – говорится в сообщении.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, Шевченковском – 17 и Голосеевском – 16 случаев.

Всего с начала эпидемии в Киеве подтверждено 5465 случаев заболевания COVID-19, 114 человек умерли, выздоровело – 1770.