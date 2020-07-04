В Украине коронавирусом заразились еще более 900 человек

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 914 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это максимальный суточный прирост в стране с 28 июня (тогда COVID-19 обнаружили у 917 человек). Таким образом, общее количество подтвержденных случаев достигло 47 677.
За прошедший день скончались 15 пациентов с коронавирусом (с начала эпидемии умерли 1227 человек), 597 человек выздоровели (всего – 21 155).
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, из них 525 тыс. скончались, 5,86 млн выздоровели.