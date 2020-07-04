В Украине коронавирусом заразились еще более 900 человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 47,6 тыс.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 914 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это максимальный суточный прирост в стране с 28 июня (тогда COVID-19 обнаружили у 917 человек). Таким образом, общее количество подтвержденных случаев достигло 47 677.

За прошедший день скончались 15 пациентов с коронавирусом (с начала эпидемии умерли 1227 человек), 597 человек выздоровели (всего – 21 155).

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1936;

Волынская область – 2663;

Днепропетровская область – 1110;

Донецкая область – 599;

Житомирская область – 1447;

Закарпатская область – 3214;

Запорожская область – 588;

Ивано-Франковская область – 2598;

Киев – 5465;

Киевская область – 2747;

Кировоградская область – 657;

Луганская область – 84;

Львовская область – 6059;

Николаевская область – 455;

Одесская область – 1835;

Полтавская область – 322;

Ровенская область – 4041;

Сумская область – 308;

Тернопольская область – 2025;

Харьковская область – 2311;

Херсонская область – 196;

Хмельницкая область – 828;

Черкасская область – 657;

Черновицкая область – 4972;

Черниговская область – 560.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, из них 525 тыс. скончались, 5,86 млн выздоровели.