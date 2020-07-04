Во Львове больницы заполнены на 95% – мэрия

Ежедневно в больницы Львова поступает столько же инфицированных, сколько и выписывают, сообщил глава управления здравоохранения Львова Владимир Зуб.

Во Львовской области за сутки было выявлено 153 новых случая инфицирования Фото: EPA

Больницы Львова заполнены на 95% из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава управления здравоохранения Львова Владимир Зуб, сообщает пресс-служба горсовета.

В предыдущие недели за сутки фиксировали 70, 80 и даже 100 случаев COVID-19, сейчас их стало меньше — 46, 32, 31, а за последние сутки — 54, сообщил Зуб.

"Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", – заявил он.

По словам чиновника, в больнице скорой помощи находится 70 человек, из них пять – в реанимации, четыре – на аппарате искусственной вентиляции легких. В первой больнице – более 80 человек, и еще 70 человек находятся в 8-й городской больнице, отметил он.

"По состоянию на утро во Львовской области загружено 47% больниц", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".