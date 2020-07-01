Во Львов прибыла вторая партия помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов Украины. Фоторепортаж
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
В ночь на 1 июля из Италии во Львов прибыл самолет с гуманитарной помощью для пострадавшей от наводнения Ивано-Франковской области.
Об этом проинформировала
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, итальянское правительство доставило в Украину мотопомпы высокой производительности с комплектами рукавов для перекачки грязной воды, плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем. Ивано-Франковская область – наиболее пострадавший от наводнений регион
Украины. Первая часть груза из Италии
прибыла 30 июня.