ГОРДОН
 
 
События

Во Львов прибыла вторая партия помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов Украины. Фоторепортаж

Сегодня 07.46
В ночь на 1 июля из Италии во Львов прибыл самолет с гуманитарной помощью для пострадавшей от наводнения Ивано-Франковской области. Об этом проинформировала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, итальянское правительство доставило в Украину мотопомпы высокой производительности с комплектами рукавов для перекачки грязной воды, плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем. Ивано-Франковская область – наиболее пострадавший от наводнений регион Украины. Первая часть груза из Италии прибыла 30 июня.
Теги: Львов, Украина, Италия, наводнение, самолет, помощь, Ивано-Франковская область, гуманитарная помощь, пострадавшие, электростанция, наводнение в Украине 2020 года
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

В Украину доставлены палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другие материалы
МИР, ОБЩЕСТВО, ПРОИСШЕСТВИЯ
В Украину прибыл из Италии первый самолет с помощью для ликвидации последствий наводнений
Вчера 17.51
Из-за сильных наводнений в Украине Италия оказывает помощь, направленную на противостояние чрезвычайной ситуации, заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.
Сильные осадки 22 24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях
ПРОИСШЕСТВИЯ
Италия отправила в Украину спецтехнику для ликвидации последствий наводнений – Аваков
29 июня, 2020 20.29
Вечером 29 июня в Ивано-Франковске, пострадавшем от сильных дождей, должен приземлиться самолет из Италии со спецтехникой и снаряжением, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Во Львов прибыла вторая партия помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов Украины. Фоторепортаж / ГОРДОН
ПРОИСШЕСТВИЯ, ОБЩЕСТВО
Италия и Швеция направили Украине помощь для ликвидации последствий наводнения – Еврокомиссия Short News
29 июня, 2020 17.38
Еврокомиссия объявила о направлении гуманитарной помощи Украине для ликвидации последствий наводнения в западной части страны.
Сильные осадки 22 24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Ивано-Франковской области нашли тело пропавшего во время наводнения водителя
29 июня, 2020 16.44
Тело водителя, пропавшего в ночь на 22 июня в Прикарпатье, обнаружили в 60 км от места, где произошла авария – в соседнем районе. Автомобиль Opel Frontera съехал в реку Белый Черемош.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб G
Владимир ПОПОВ
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время"
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время" G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS