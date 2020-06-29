Италия и Швеция направили Украине помощь для ликвидации последствий наводнения – Еврокомиссия

Как сообщает пресс-служба ЕК, Италия 29 июня отправила в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки.
Швеция, в свою очередь, обязалась поставить противопожарные барьеры и шланги, а также направить в Украину технических экспертов.
"В дополнение к итальянской и шведской помощи Европейская комиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС "Коперник", – сказано в сообщении.
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