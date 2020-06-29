Италия и Швеция направили Украине помощь для ликвидации последствий наводнения – Еврокомиссия

Еврокомиссия объявила о направлении гуманитарной помощи Украине для ликвидации последствий наводнения в западной части страны.

Как сообщает пресс-служба ЕК, Италия 29 июня отправила в Украину насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки.

Швеция, в свою очередь, обязалась поставить противопожарные барьеры и шланги, а также направить в Украину технических экспертов.

"В дополнение к итальянской и шведской помощи Европейская комиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС "Коперник", – сказано в сообщении.