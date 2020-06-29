В западных областях подтопленными остаются 550 домов, больше всего – в Прикарпатье

На западе Украины до сих пор не удалось восстановить более 730 км дорог и 303 моста, которые были повреждены или разрушены в результате наводнения, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В западных областях Украины до сих пор ликвидируют последствия сильных осадков Фото: EPA

По состоянию на утро 29 июня в западных областях Украины остаются подтопленными 550 домов в 70 населенных пунктах, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего подтопленных домов в Ивано-Франковской области – 267. В Черновицкой области их 163, а в Тернопольской – 120.

После сильных осадков 22–24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация уже стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

Также остается подтопленным один объект социальной и бытовой сферы (было 18).

До сих пор не удалось восстановить более 730 км дорог и 303 моста, которые были повреждены или разрушены в результате наводнения.

К ликвидации последствий непогоды за последние сутки привлекались 774 человека и 291 единица техники.

Самые сложные последствия стихия вызвала в Ивано-Франковской области, где, по данным ГСЧС, погибло три человека (в то же время в Кабмине заявляли, что официально погибших двое, один человек считается пропавшим без вести).

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим – восстановит разрушенное или найдет новое жилье, а также выплатит финансовую помощь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

В связи со стихийным бедствием МИД Украины обратился за помощью к государствам-партнерам и международным организациям. Помощь Украине уже предоставили США, Израиль, Молдова и Швеция.