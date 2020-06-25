В результате наводнения в Западной Украине погибли два человека, один считается пропавшим без вести – Шмыгаль

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на внеочередном заседании Кабинета Министров 25 июня.
По информации главы правительства, еще один человек считается пропавшим без вести.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".