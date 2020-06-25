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В результате наводнения в Западной Украине погибли два человека, один считается пропавшим без вести – Шмыгаль

По состоянию на 25 июня подтверждена гибель двух человек в результате наводнения в западных областях Украины.

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на внеочередном заседании Кабинета Министров 25 июня. По информации главы правительства, еще один человек считается пропавшим без вести.

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