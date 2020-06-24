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"Может понадобиться не один миллиард гривен". Зеленский обратился к жителям пострадавших от паводка регионов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу наводнения в западных областях. Он высказал соболезнования семьям погибших во время непогоды и паводка и пообещал, что государство поможет пострадавшим. "Хочу заверить: государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий паводка может понадобиться не один миллиард гривен", – сказал Зеленский. Президент подчеркнул, что эти средства обязательно будут найдены. Видеообращение главы государства опубликовано в Facebook.

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Зеленский: Хочу заверить: государство не оставит вас в беде
Зеленский: Хочу заверить: государство не оставит вас в беде
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Зеленский также заверил, что в Украине будет разработана стратегия, которая поможет решить проблему паводков.

"В ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить комплексно проблему паводков навсегда или по крайней мере на десятилетия вперед", – пообещал президент. 

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено более 7 тыс. домой в 233 населенных пунктах, разрушено около 140 км автодорог и 34 моста, пронформировала 24 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.

видео

Видео: Володимир Зеленський / Facebook
Теги: наводнение, Львовская область, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, Владимир Зеленский, президент, паводок, наводнение в Украине 2020 года
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